Донская синхронистка Влада Чигирёва в составе сборной завоевала второе «золото» чемпионата мира



Донская синхронистка Влада Чигирёва в составе сборной страны завоевала еще одну золотую медаль чемпионата мира. Соревнования проходят в эти дни в Будапеште. Наша команда стала лучшей в произвольной программе, обогнав китаянок и украинок. Ранее российская сборная также взяла золото в технической программе групп.