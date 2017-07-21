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Донская синхронистка Влада Чигирёва в составе сборной завоевала второе «золото» чемпионата мира

15:31 Пятница, 21.07.2017

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Донская синхронистка Влада Чигирёва в составе сборной страны завоевала еще одну золотую медаль чемпионата мира. Соревнования проходят в эти дни в Будапеште. Наша команда стала лучшей в произвольной программе, обогнав китаянок и украинок. Ранее российская сборная также взяла золото в технической программе групп.

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