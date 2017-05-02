Донская спортсменка завоевала золото и серебро Кубка Европы по пятиборью

В Испании завершился Кубок Европы по современному пятиборью среди юношей и девушек до 17 лет.

Как сообщает сайт донского правительства, в первый день соревнований российские спортсмены выиграли в четырех видах программ из шести. При этом в младшей возрастной группе золотую медаль завоевала ростовчанка Юлия Сергеева.

Во второй день состоялись смешанные эстафеты, участники продемонстрировали свои навыки в троеборье. Представители России заняли первые четыре места. Юлия Сергеева стала второй, уступив лидерам всего четыре очка.