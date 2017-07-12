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СПОРТ

Донские чирлидеры представят Россию на международных соревнованиях

21:17 Среда, 12.07.2017

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Команда ДГТУ «Гранд» вместе с крымским «Штормз» представят нашу страну на открытом Евроазиатском чемпионате и открытом чемпионате Китая по чирлидингу. Это право они заслужили успешно выступив на российских соревнованиях. Дончане померяются силами с лучшими командами чирлидеров Евразии. Соревнования пройдут с 21 по 28 июля в китайских городах Нанкин и Жичжао.

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