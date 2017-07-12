Донские чирлидеры представят Россию на международных соревнованиях



Команда ДГТУ «Гранд» вместе с крымским «Штормз» представят нашу страну на открытом Евроазиатском чемпионате и открытом чемпионате Китая по чирлидингу. Это право они заслужили успешно выступив на российских соревнованиях. Дончане померяются силами с лучшими командами чирлидеров Евразии. Соревнования пройдут с 21 по 28 июля в китайских городах Нанкин и Жичжао.