Юные донские казаки сдадут нормы ГТО. Слет молодежи войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» «Готов к труду и обороне-2017» открывается сегодня в поселке Зимовники. Приедут почти 150 юношей из девяти казачьих округов. В списке испытаний: разборка и сборка автомата, поднятие пудовой гири, кросс, подтягивание, отжимание. Запланирован и конкурс по перетягиванию каната.