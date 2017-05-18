Донские казаки сдадут нормы ГТО
Юные донские казаки сдадут нормы ГТО. Слет молодежи войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» «Готов к труду и обороне-2017» открывается сегодня в поселке Зимовники. Приедут почти 150 юношей из девяти казачьих округов. В списке испытаний: разборка и сборка автомата, поднятие пудовой гири, кросс, подтягивание, отжимание. Запланирован и конкурс по перетягиванию каната.
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А зачем этнической группе «донские казаки» сдавать советские нормы ГТО?
Это как старообрядцам партбилет.