Донские правоохранители отправились на Всемирные игры полицейских и пожарных
Донские правоохранители в составе сборной команды МВД России примут участие в ХVII Всемирных играх полицейских и пожарных. Церемония открытия Игр состоялась 7 августа в Лос-Анжелесе.
В течение почти двух недель тысячи представителей правоохранительных органов из 70 стран будут бороться за медали и чемпионские звания. В программу состязаний включены соревнования по 65 спортивным дисциплинам.
Добавим, Всемирные игры проводятся каждый нечетный год, начиная с 1985 года. В этих соревнованиях принимают участие действующие или отставные сотрудники полицейских и противопожарных подразделений. Они состязаются в олимпийских и неолимпийских видах спорта, а также в прикладных дисциплинах. Завершатся Игры 16 августа.
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