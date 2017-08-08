Донские правоохранители отправились на Всемирные игры полицейских и пожарных

Донские правоохранители в составе сборной команды МВД России примут участие в ХVII Всемирных играх полицейских и пожарных. Церемония открытия Игр состоялась 7 августа в Лос-Анжелесе.

В течение почти двух недель тысячи представителей правоохранительных органов из 70 стран будут бороться за медали и чемпионские звания. В программу состязаний включены соревнования по 65 спортивным дисциплинам.

Добавим, Всемирные игры проводятся каждый нечетный год, начиная с 1985 года. В этих соревнованиях принимают участие действующие или отставные сотрудники полицейских и противопожарных подразделений. Они состязаются в олимпийских и неолимпийских видах спорта, а также в прикладных дисциплинах. Завершатся Игры 16 августа.