Донские спортсмены стали призерами Чемпионата России по триатлону

В Тюмени завершаются Чемпионат и Первенство России по триатлону. Донские спортсмены завоевали на чемпионате три медали. Так, сообщает сайт правительства Ростовской области, в личной гонке бронзу взяла Валентина Рясова, серебро выиграл Виктор Чеботарев. Среди мужских эстафетных команд Антон Пономарев, Дмитрий Федосеев и Георгий Клименко завоевали бронзовую медаль.