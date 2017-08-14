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Донские спортсмены стали призерами Чемпионата России по триатлону

11:42 Понедельник, 14.08.2017

В Тюмени завершаются Чемпионат и Первенство России по триатлону. Донские спортсмены завоевали на чемпионате три медали. Так, сообщает сайт правительства Ростовской области, в личной гонке бронзу взяла Валентина Рясова, серебро выиграл Виктор Чеботарев. Среди мужских эстафетных команд Антон Пономарев, Дмитрий Федосеев и Георгий Клименко завоевали бронзовую медаль.

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