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Донские тхэквондисты завоевали 4 медали на Сурдлимпийских играх

11:38 Понедельник, 31.07.2017

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Соревнования для спортсменов с нарушениями слуха проходили в турецком Самсуне с 18 по 30 июля. Донской тхэквондист Александр Баркалов занял первое место в весовой категории свыше 80 кг и принес в копилку российской команды золотую медаль. Две «бронзы» завоевала Юлия Овчинникова и одну Антон Ковтунов. Россияне заняли первое место в общекомандном зачете.

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