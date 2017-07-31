Донские тхэквондисты завоевали 4 медали на Сурдлимпийских играх
Соревнования для спортсменов с нарушениями слуха проходили в турецком Самсуне с 18 по 30 июля. Донской тхэквондист Александр Баркалов занял первое место в весовой категории свыше 80 кг и принес в копилку российской команды золотую медаль. Две «бронзы» завоевала Юлия Овчинникова и одну Антон Ковтунов. Россияне заняли первое место в общекомандном зачете.
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