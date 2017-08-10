Донские велосипедисты в финале Спартакиады учащихся завоевали две бронзы

Сегодня, 10 августа, в Туле завершится финал VIII летней Спартакиады учащихся России по велоспорту. Начались состязания 8 апреля. За первые два дня турнира донские спортсмены завоевали две бронзы.

Как сообщает сайт министерства по физической культуре и спорту Ростовской области, первую медаль выиграла в индивидуальной гонке преследования Дарья Шерстюк. Вторую медаль получила команда, в которую вошли Анастасия Глобина, Елизавета Воробьева, Дарья Шерстюк и Ангелина Войцех.