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СПОРТ

Донским спортсменам могут запретить выступать в составе сборных

17:57 Четверг, 16.02.2017

Донские спортсмены, которых Международный олимпийский комитет лишил медалей, могут потерять право выступать в составе национальных сборных. Их также отстранят от участия в мероприятиях Всероссийской федерации легкой атлетики. Правда при одном условии — если они откажутся вернуть олимпийские награды и призовые. Об этом сегодня сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики.

Добавим, в числе таких спортсменов оказалась донская бегунья Юлия Гущина. Она выступала на лондонской Олимпиаде в командном составе в женской эстафете 4 по 400 метров. Из-за того что у одной из участниц квартета, Антонины Кривошапки, допинг-проба оказалась положительной, спортивных наград лишись все члены команды.

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