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СПОРТ

Донской боксер Кудряшов проведет реванш с Дуродолой в Ростове

7:50 Среда, 03.05.2017

3 июня боксер из Волгодонска Дмитрий Кудряшов сразится с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой пройдет в ростовском Дворце спорта. Как сообщает сайт администрации Ростова-на-Дону, Кудряшов сам настоял на том, чтобы матч прошел именно в донской столице. Добавим, победитель матча-реванша получит пояс WBC Silver и сможет выйти на ринг против действующего чемпиона мира по версии WBC.

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