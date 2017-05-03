Донской боксер Кудряшов проведет реванш с Дуродолой в Ростове

3 июня боксер из Волгодонска Дмитрий Кудряшов сразится с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой пройдет в ростовском Дворце спорта. Как сообщает сайт администрации Ростова-на-Дону, Кудряшов сам настоял на том, чтобы матч прошел именно в донской столице. Добавим, победитель матча-реванша получит пояс WBC Silver и сможет выйти на ринг против действующего чемпиона мира по версии WBC.