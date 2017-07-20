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СПОРТ

Донской парапутешественник Игорь Скикевич участвует в благотворительном автопробеге с Костей Цзю

8:30 Четверг, 20.07.2017

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Донской парапутешественник Игорь Скикевич участвует в благотворительном автопробеге с легендой мирового бокса Костей Цзю «Зарядка с чемпионами». Таганрожец собирается вовлекать в спортивное движение инвалидов. За 50 дней участники на ретроавтомобилях посетят 27 городов от Сочи до Владивостока и в каждом проведут оздоровительную зарядку.

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