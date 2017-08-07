Донской пловец, олимпийский чемпион Аркадий Вятчанин стал гражданином США
Призер Олимпиады-2008, воспитанник донской школы плавания Аркадий Вятчанин получил гражданство США. Спортсмен выступал за Ростовскую область до 2013 года, а потом перешел в Тюмень. В этом же году после финала Кубка России он получил гражданство Сербии. FINA не позволила ему сменить вслед за политическим еще и спортивное гражданство. Тогда Вятчанин отправился в США, где спустя год получил уже американский паспорт.
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