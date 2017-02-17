Донской спортсмен примет участие в отборочных соревнованиях по паракарате
Человек планеты — спортсмен из Таганрога — Сергей Бурлаков сегодня уезжает в северную столицу на отборочные соревнования по паракарате. Они пройдут в рамках турнира «Петербургская весна-2017″.
Это последний из четырех этапов перед формированием сборной России. Сергей Бурлаков, не имея рук и ног, стал мастером спорта по плаванию, рекордсменом мира в марафонской дистанции и не останавливается на достигнутом. По его мнению, в карате главное — научиться его понимать.
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