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СПОРТ

Донской спортсмен примет участие в отборочных соревнованиях по паракарате

10:11 Пятница, 17.02.2017

Человек планеты — спортсмен из Таганрога — Сергей Бурлаков сегодня уезжает в северную столицу на отборочные соревнования по паракарате. Они пройдут в рамках турнира «Петербургская весна-2017″.

Это последний из четырех этапов перед формированием сборной России. Сергей Бурлаков, не имея рук и ног, стал мастером спорта по плаванию, рекордсменом мира в марафонской дистанции и не останавливается на достигнутом. По его мнению, в карате главное — научиться его понимать.

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