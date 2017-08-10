Донской спортсмен завоевал золото Всероссийских соревнований по гребному спорту
В Москве завершились Всероссийские соревнования по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет. За победу поборолись 179 спортсменов из 16 регионов России. Как сообщает сайт донского правительства, в классе «1хМБ» победителем стал представитель Ростовской области Никита Демченко. Теперь спортсмен войдет в состав сборной и выступит на континентальном первенстве, которое пройдет осенью в Польше.
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