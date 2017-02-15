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СПОРТ

Донской тхэквондист завоевал ‘серебро’ турнира Turkish Open

13:42 Среда, 15.02.2017

В заключительный день международного турнира Turkish Open спортсмены разыграли 11 комплектов наград. Как сообщает сайт донского правительства, «серебро» в весовой категории до 54 килограммов завоевал представитель Ростовской области. В финальном поединке он уступил Владимиру Гриценко из Санкт-Петербурга.

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