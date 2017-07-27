Донскому легкоатлету Константину Толоконникову отказали в участии в ЧМ под нейтральным флагом
Донскому легкоатлету Константину Толоконникову отказали в участии в чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом. Как рассказал «Дон-ТР» сам спортсмен, Международная ассоциация легкоатлетических федераций вычеркнула его фамилию из системы для сдачи допинг-тестов. Это послужило причиной отказа.
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