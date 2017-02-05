Донскую спортсменку Юлию Гущину лишили олимпийской медали
Донскую спортсменку Юлию Гущину лишили серебряной медали лондонской Олимпиады 2012 года. Такую информацию на этой неделе опубликовал Международный Олимпийский комитет. Напомним, Юлия выступала в командном составе в женской эстафете 4 по 400 метров. Причиной санкций МОК стала положительная допинг-проба одной из участниц российского квартета Антонины Кривошапки. По международным правилам, в этом случае наград лишаются все члены команды.
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