Две гандболистки молодежного состава «Ростов-Дона» сыграют за Россию против Германии

Гандболистки молодежного состава «Ростов-Дона» Валерия Маслова и Анастасия Дульева в составе юниорской сборной России сегодня сыграют против команды Германии. В Словакии стартует чемпионат Европы U-17. На континентальном первенстве наша команда проведет 3 игры. Россиянки попали в группу А. Начало встречи в 14 часов 30 минут по московскому времени.