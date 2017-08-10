Две гандболистки молодежного состава «Ростов-Дона» сыграют за Россию против Германии
Гандболистки молодежного состава «Ростов-Дона» Валерия Маслова и Анастасия Дульева в составе юниорской сборной России сегодня сыграют против команды Германии. В Словакии стартует чемпионат Европы U-17. На континентальном первенстве наша команда проведет 3 игры. Россиянки попали в группу А. Начало встречи в 14 часов 30 минут по московскому времени.
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