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Две гандболистки молодежного состава «Ростов-Дона» сыграют за Россию против Германии

7:46 Четверг, 10.08.2017

Гандболистки молодежного состава «Ростов-Дона» Валерия Маслова и Анастасия Дульева в составе юниорской сборной России сегодня сыграют против команды Германии. В Словакии стартует чемпионат Европы U-17. На континентальном первенстве наша команда проведет 3 игры. Россиянки попали в группу А. Начало встречи в 14 часов 30 минут по московскому времени.

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