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Экипаж из Каменска-Шахтинского взял серебро в квадросерии Can-Am X Race

15:08 Вторник, 01.08.2017

Каменский экипаж оказался на пьедестале почета внедорожной квадросерии Can-Am X Race 2017. Второй этап автоспортивных соревнований завершился в Йошкар-Оле. Владимир Лях и Виктор Шитиков из города Каменска-Шахтинского завоевали серебряные награды в классе SSV Standard.

Трасса соревнования получилась непростая. Она состояла из восьми спецучастков. Общая протяженность дистанции — около 500 километров. Донские гонщики пропустили вперед только представителей Удмуртии. Всего в ралли-рейде приняли участие 52 экипажа из России, Казахстана и Украины в четырех зачетных группах.

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Экипаж из Каменска-Шахтинского взял серебро в квадросерии Can-Am X Race

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