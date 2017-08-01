Экипаж из Каменска-Шахтинского взял серебро в квадросерии Can-Am X Race

Каменский экипаж оказался на пьедестале почета внедорожной квадросерии Can-Am X Race 2017. Второй этап автоспортивных соревнований завершился в Йошкар-Оле. Владимир Лях и Виктор Шитиков из города Каменска-Шахтинского завоевали серебряные награды в классе SSV Standard.

Трасса соревнования получилась непростая. Она состояла из восьми спецучастков. Общая протяженность дистанции — около 500 километров. Донские гонщики пропустили вперед только представителей Удмуртии. Всего в ралли-рейде приняли участие 52 экипажа из России, Казахстана и Украины в четырех зачетных группах.