Елена Швайбович: «В этом сезоне болельщики увидят более сильный «Ростов-Дон»

БК «Ростов-Дон-ЮФУ» готовится к началу сезона. Результат «в шаге от медалей» больше не устраивает. Созданный сильный костяк и новый тренер должны изменить ситуацию.

В Ростов она приехала за солнцем и хорошей игрой. Новичок баскетбольного клуба «Ростов-Дон-ЮФУ» Мария Воробьева до этого выступала за омский «Нефтяник» и не могла представить, каково это тренироваться в плюс 40 градусов.

«Красиво, но очень жарко. У нас немного погода другая, и акклиматизация, вероятно, дает о себе знать. А так все хорошо», — прокомментировала игрок БК «Ростов-Дон-ЮФУ Мария Воробьева.

Воробьева — не единственный новый игрок в команде. Клуб пополнили еще три баскетболистки. Помимо кадровых перестановок сменился и главный тренер. На этот пост назначен Дмитрий Федосеев. Настрой на предстоящий сезон у наставника боевой.

«В нашем деле применима поговорка «Не уверен — не берись». Если не чувствуешь в себе сил победить, то даже не ввязывайся в драку. Тренер — это первый человек, у кого должна быть такая уверенность, иначе игроки это почувствуют», — пояснил главный тренер БК «Ростов-Дон-ЮФУ» Дмитрий Федосеев.

Новый тренер — новая философия игры. В этом сезоне болельщиков ждет более сильный «Ростов-Дон». В этом уверена директор клуба Елена Швайбович. Ротация команде была необходима, это показал прошлый сезон — баскетболистки завершили его в шаге от медалей, такого не должно повторится.

«Всегда ставлю максимальные задачи перед клубом. Вижу потенциал в спортсменках. Мы должны, как минимум, быть в тройке и бороться за медали», — сказала директор БК «Ростов-Дон-ЮФУ» Елена Швайбович.

На высокий результат настроены и старожилы команды.

«В этом году произошла очень большая ротация, много игроков ушло, много новых игроков пришло. Думаю, поменяется структура игры», — отметила игрок БК «Ростов-Дон» Элизабет-Джейн Морозова.

До начала сезона команду ждет сбор в Кисловодске, товарищеский турнир в Самаре и несколько контрольных встреч. Первая официальная игра будет кубковой и состоится она 15 сентября.