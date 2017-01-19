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FIFA рассмотрит сегодня дело игрока ФК ‘Ростов’ Сердара Азмуна

9:47 Четверг, 19.01.2017

Дело иранского нападающего футбольного клуба «Ростов» Сердара Азмуна рассмотрят сегодня в FIFA. Напомним, ранее иранский легионер принадлежал казанскому «Рубину» и выступал за донской клуб на правах аренды. В минувшем году иранец подписал с желто-синими контракт, с чем казанцы не согласились, подав жалобу в FIFA.

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