FIFA рассмотрит сегодня дело игрока ФК ‘Ростов’ Сердара Азмуна

Дело иранского нападающего футбольного клуба «Ростов» Сердара Азмуна рассмотрят сегодня в FIFA. Напомним, ранее иранский легионер принадлежал казанскому «Рубину» и выступал за донской клуб на правах аренды. В минувшем году иранец подписал с желто-синими контракт, с чем казанцы не согласились, подав жалобу в FIFA.