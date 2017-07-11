ФК «Ростов» арендовал у «Рубина» защитника Виталия Устинова

ФК «Ростов» и «Рубин» договорились об аренде защитника Виталия Устинова. В команде желто-синих спортсмен будет играть до конца сезона 2017/2018. Сегодня он начнет подготовку к матчу с «Уралом».

Новичок — воспитанник школы ФК «Москва». Выступал за «Рубин», «Нефтехимик» и «Ротор», рассказали в пресс-службе ростовского клуба.