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ФК «Ростов» арендовал у «Рубина» защитника Виталия Устинова

10:32 Вторник, 11.07.2017

ФК «Ростов» и «Рубин» договорились об аренде защитника Виталия Устинова. В команде желто-синих спортсмен будет играть до конца сезона 2017/2018. Сегодня он начнет подготовку к матчу с «Уралом».

Новичок — воспитанник школы ФК «Москва». Выступал за «Рубин», «Нефтехимик» и «Ротор», рассказали в пресс-службе ростовского клуба.

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