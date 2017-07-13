ФК «Ростов» арендовал у «Зенита» полузащитника Артура Юсупова

«Ростов» и «Зенит» договорились об аренде полузащитника Артура Юсупова. 27-летний футболист будет играть за желто-синих до конца сезона, сообщили в пресс-службе ростовского клуба.

Юсупов выступал за «Динамо», «Химки» и «Зенит». В составе команды Санкт-Петербурга становился обладателем Кубка России, дважды выигрывал Суперкубок страны, а также завоевывал бронзовые медали РФПЛ.