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ФК «Ростов» арендовал у «Зенита» полузащитника Артура Юсупова

8:17 Четверг, 13.07.2017

«Ростов» и «Зенит» договорились об аренде полузащитника Артура Юсупова. 27-летний футболист будет играть за желто-синих до конца сезона, сообщили в пресс-службе ростовского клуба.

Юсупов выступал за «Динамо», «Химки» и «Зенит». В составе команды Санкт-Петербурга становился обладателем Кубка России, дважды выигрывал Суперкубок страны, а также завоевывал бронзовые медали РФПЛ.

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ФК «Ростов» арендовал у «Зенита» полузащитника Артура Юсупова

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