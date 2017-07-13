ФК «Ростов» арендовал у «Зенита» полузащитника Артура Юсупова
«Ростов» и «Зенит» договорились об аренде полузащитника Артура Юсупова. 27-летний футболист будет играть за желто-синих до конца сезона, сообщили в пресс-службе ростовского клуба.
Юсупов выступал за «Динамо», «Химки» и «Зенит». В составе команды Санкт-Петербурга становился обладателем Кубка России, дважды выигрывал Суперкубок страны, а также завоевывал бронзовые медали РФПЛ.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.