ФК ‘Ростов’ будет усилен новыми игроками

Зима — самая горячая пора, клубы получают право официально продавать и покупать футболистов. Не останется в стороне от большого трансферного рынка и «Ростов». Кто из игроков покинет основную обойму команды, а кто будет защищать желто-синие цвета клуба в новом сезоне

Нандиньо — он же Фернанду Жасинту — и Девич — это пока все официальные новички донской дружины. Футболист из Анголы с дончанами уже больше месяца, а вот о подписании контракта с нападающим «Рубина» Марко Девичем «Ростов» договорился только что. В наш клуб он перешел на правах свободного агента и соглашение с 33-летним форвардом рассчитано до конца сезона.

Футбольное фанатское сообщество пополнение оценивает по-разному. Сергей Копин, в мире болельщиков «Ростова» известен как Лев Красоткин, он считает новые приобретения вполне оправданными.

«Двое уже подписаны 100-процентно. Брат Баштуша — будем надеяться, что копия окажется не хуже оригинала, хотя коллективный разум нашего тренерского штаба позволяет сделать практически из любого игрока звезду. Девич мне лично очень нравится, он напористый и техничный игрок», — прокомментировал «Болельщик года» сезона 2015/2016 по версии ФК «Ростов» Сергей Копин.

Что же касается уходов, то официально «Ростов» покинул Станислав Покатилов, закончился контракт и у Саида Эззатоллахи. Есть информация о возможных переходах Наваса в испанскую «Осасуну» и Сердара Азмуна, которым интересовались «Ливерпуль», «Бенфика» и «Боруссия». Однако на счет последнего член совета директоров футбольного «Ростова» Али Узденов в интервью одному из интернет-изданий все сомнения развеял.

«Приняли совместное решение, что Сердар остается у нас. Скорее всего, он отыграет в «Ростове» до конца сезона», — сказал Али Узденов.

Большой резонанс вызвала информация о предполагаемом уходе в «Зенит» Кристиана Нобоа. Агрессивно настроенные болельщики стали писать в соцсетях оскорбительные послания жене футболиста. Ольга Нобоа-Романова была вынуждена пожаловаться на угрозы с нецензурными высказываниями от пользователя immodest054. Тот, кстати, сразу удалил свой аккаунт. На просторах Интернета разгорелась целая дискуссия на эту тему. Многие отмечают, что ситуация была похожа на травлю.

«Можно я как старый футбольный болельщик от имени нормальных болельщиков ФК «Ростов» попрошу прощения у Ольги? Простите их, Ольга, ибо они не ведают что творят. Простите и нас, старых болельщиков, за то, что не смогли привить им — молодым — культуру и такт при обсуждении футбольных новостей и событий», — написал один из болельщиков.

«Стыдно за написавшего! Нельзя из-за одного судить обо всех. Кто действительно болеет за «Ростов» благодарен Нобоа за его игру и труд в команде. Простите, Кристиан и Ольга», — обратился к семье Нобоа другой болельщик.

Обладатель звания «Болельщик года» сезона 2015/2016 по версии футбольного «Ростова» Сергей Копин тоже считает подобное поведение неприемлемым. Кстати, их сетевое объединение и потери, и приобретения оценивает трезво.

«Этот сезон второй после рекордного, это всегда тяжело. Даже если мы в этом сезоне не выполним каких-то целей, то ничего страшного, главное, что они подарили нам Лигу чемпионов, яркие матчи, которые прогремели на всю Европу», — отметил «Болельщик года» сезона 2015/2016 по версии ФК «Ростов» Сергей Копин.

Новости об изменениях в составе «Ростова», скорее всего, не последние, ведь трансферное окно закроется только в конце февраля. Сами же футболисты продолжают подготовку ко второй части сезона. Первый сбор в Арабских Эмиратах желто-синяя дружина завершила буквально в пятницу. Команда провела два контрольных матча с клубом «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда и китайским «Хэнань Цзянье». Оба выиграли. А еще успели отметить юбилей тренера Дмитрия Кириченко. 17 января января ему исполнилось 40 лет.

Уже во вторник футболисты снова соберутся вместе. 24 января стартует второй сбор, в Турции. В его рамках запланированы две контрольные встречи — с «Аустрией» и болгарским «Локомотивом». 6 февраля команда вернется в Ростов.