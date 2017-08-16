ФК «Ростов» должен министерству имущества Дона 8,5 миллионов рублей

Футбольный клуб «Ростов» должен заплатить региональному министерству имущества 8,5 миллионов рублей. Такое решение вынес Арбитражный суд области. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В материалах сказано, что пять лет назад клуб и министерство заключили договор на аренду земельного участка в Первомайском районе донской столицы. В период с 2015 по 2017 годы руководство желто-синих не исполняло обязательства по оплате аренды. В результате общая сумма долга превысила 6,5 миллионов рублей, почти два миллиона составила пеня.