ФК «Ростов» должен министерству имущества Дона 8,5 миллионов рублей
Футбольный клуб «Ростов» должен заплатить региональному министерству имущества 8,5 миллионов рублей. Такое решение вынес Арбитражный суд области. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
В материалах сказано, что пять лет назад клуб и министерство заключили договор на аренду земельного участка в Первомайском районе донской столицы. В период с 2015 по 2017 годы руководство желто-синих не исполняло обязательства по оплате аренды. В результате общая сумма долга превысила 6,5 миллионов рублей, почти два миллиона составила пеня.
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