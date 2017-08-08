ФК «Ростов» — ФК «Динамо»: молодежка проведет матч в Батайске
Молодежный состав футбольного клуба «Ростов» сегодня принимает сверстников из московского «Динамо». Встреча 5-го тура первенства России состоится на стадионе «Локомотив» в Батайске. Сейчас подопечные Александра Маслова занимают 7-ю строчку турнирной таблицы. Основные составы команд встретятся завтра на стадионе «Олимп-2″ в донской столице.
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