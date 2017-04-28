ФК «Ростов»: Курбан Бердыев не ведет переговоры с другими клубами
Вице-президент, тренер футбольного «Ростова» Курбан Бердыев не ведет переговоры с другими клубами. Об этом сегодня сообщает пресс-служба желто-синих. Внимание специалиста приковано к будущей встрече с «Амкаром». Таким образом клуб отреагировал на сообщения в некоторых СМИ о том, что Бердыев планирует его покинуть.
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