ФК «Ростов» на выезде разгромил «Уфу»
Матч 6-го тура РФПЛ проходил на стадионе «Нефтяник». Футболисты «Ростова» разгромили «Уфу» на их домашнем стадионе. Несмотря на то, что все голы были забиты во второй половине встречи, итоговый счет — 4:1 в пользу ростовчан. Уже сегодня донская команда отправится домой, сообщает пресс-служба ФК «Ростов».
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