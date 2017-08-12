ФК «Ростов» на выезде разгромил «Уфу»

Матч 6-го тура РФПЛ проходил на стадионе «Нефтяник». Футболисты «Ростова» разгромили «Уфу» на их домашнем стадионе. Несмотря на то, что все голы были забиты во второй половине встречи, итоговый счет — 4:1 в пользу ростовчан. Уже сегодня донская команда отправится домой, сообщает пресс-служба ФК «Ростов».