ФК «Ростов» на выезде уступил тульскому «Арсеналу»

Сегодня, 6 мая состоялся матч 27-го тура РФПЛ между тульским футбольным клубом «Арсенал» и «Ростовом».

Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал». Встречу рассудила бригада арбитров во главе с Алексеем Николаевым из Москвы. Итоговый счет — 1:0.

Напомним, ранее команды встречались друг с другом четыре раза. Два матча закончились победой «Арсенала», один раз команды сыграли вничью. Последняя встреча между командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Ростова» со счётом 4:1.