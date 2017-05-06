ФК «Ростов» на выезде уступил тульскому «Арсеналу»
Сегодня, 6 мая состоялся матч 27-го тура РФПЛ между тульским футбольным клубом «Арсенал» и «Ростовом».
Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал». Встречу рассудила бригада арбитров во главе с Алексеем Николаевым из Москвы. Итоговый счет — 1:0.
Напомним, ранее команды встречались друг с другом четыре раза. Два матча закончились победой «Арсенала», один раз команды сыграли вничью. Последняя встреча между командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Ростова» со счётом 4:1.
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