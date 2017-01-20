ФК ‘Ростов’ отправится на сборы в Турцию уже 24 января
Футболисты «Ростова» продолжают подготовку ко второй половине сезона. В Арабских Эмиратах подходит к концу первый сбор. Ростовчане провели два контрольных матча с клубом «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда и китайским «Хэнань Цзянье». Оба матча «желто-синие» выиграли.
А еще успели отметить юбилей тренера Дмитрия Кириченко. 17 января ему исполнилось 40 лет. По словам самого Дмитрия, день рождения прошел в рабочем режиме. Добавим, сегодня вечером наша команда возвращается в Ростов. И уже 24 января спортсмены отправятся на сборы в Турцию.
«Ребята должны побыть с семьями, переварить эту огромную физическую нагрузку. Второй сбор уже будет более игровой, интенсивный, все будет приближено к боевым условиям», — говорит тренер ФК «Ростов» Дмитрий Кириченко.
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