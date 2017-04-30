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ФК «Ростов» победил «Амкар», а голкипер Никита Медведев поставил рекорд

22:30 Воскресенье, 30.04.2017

_lGUZ51VnTI Сегодня, 30 апреля, футбольный клуб «Ростов» одолел на своем поле пермский «Амкар» со счетом 1:0. Встреча проходила в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу. Единственный гол матча на 57-й минуте забил нападающий желто-синих Александр Бухаров. Кроме того, результатом матча стало историческое событие, голкипер Никита Медведев, удержав в замке ворота «Ростова», побил рекорд Руслана Нигматуллина. Теперь его «сухая серия» стала лучшей в истории чемпионатов России.

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