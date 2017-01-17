ФК ‘Ростов’ подписал контракт с Марко Девичем

Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал соглашение с украинским нападающим Марко Девичем. Об этом объявила пресс-служба команды. Договор с бывшим игроком казанского «Рубина» будет действовать полтора года.

Футболист присоединится к донскому клубу на втором сборе. Там ФК «Ростов» сыграет с болгарским «Локомотивом». Об этом сообщает официальный сайт команды из Пловдива. Товарищеский матч запланирован на 3 февраля. «Локомотив» сейчас на пятом месте в своем чемпионате.

Добавим, второй сбор желто-синие начнут 24 января. Он пройдет в Турции и продлится до 6 февраля. Там ростовчане также сыграют с «Аустрией» из Вены.