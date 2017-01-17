ФК ‘Ростов’ подпишет контракт с Марко Девичем

Ростовский футбольный клуб подпишет контракт с 33-летним украинским нападающим Марко Давичем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного источника, знакомого с ситуацией. По сообщению информагентства, бывший игрок ФК «Рубин» и национальной сборной Украины будет играть за «Ростов» до конца сезона.

С 2014 по 2016 гг. Девич играл в составе казанского футбольного клуба «Рубин» и провел 41 игру. По окончании действия контракта «Рубин» не стал продлевать с нападающим контракт. Девич стал свободным агентом. Ранее Марко Девич играл за футбольные клубы Украины. В 2008 сменил сербское гражданство на украинское и стал игроком национальной сборной, приняв участие в 25 встречах.