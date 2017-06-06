ФК «Ростов» предлагает абонементы на новый сезон за 1 млн рублей
12:25 Вторник, 06.06.20172
Самый дорогой абонемент на матчи жёлто-синих в новом сезоне будет стоить миллион рублей. Он даёт право следить за игрой из бизнес-ложи.
Футбольный клуб «Ростов» накануне объявил о продаже пропусков на стадион. Для владельцев абонементов на прошлый сезон цена осталась прежней. Для тех, кто будет покупать документ впервые, стоимость начинается от 3 тысяч рублей. Продажа стартует с 10 июня. Правда это касается только обладателей прошлых абонементов. Остальные болельщики смогут приобрести многоразовые пропуска с 17 июня.
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Наверно заявят звезд мирового и европейского футбола) надо брать
надо бежать быстрее, вдруг все разберут