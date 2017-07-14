ФК «Ростов» прилетел в Екатеринбург, где встретится с «Уралом»

Футбольный клуб «Ростов» прилетел в Екатеринбург, где завтра проведет свой первый матч в новом сезоне Премьер-лиги. «Желто-синие» встречаются с «Уралом, игра начнется 15 июля, в 15:00.

После ухода с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов» Курбана Бердыева в составе команды произошли кардинальные изменения, и делать прогнозы на игру не берутся даже самые отчаянные болельщики. Букмекеры же считают фаворитом «Урал», оценивая победу хозяев поля с коэффициентом 2,25. Так как соперник «желто-синих» не понес особых потерь, а футбольным экспертам он видится «крепким середняком» под управлением грамотного специалиста. Слабое место дончан, говорят букмекеры, — неожиданное и практически полное обновление команды, новый состав под руководством нового тренера только начинает сыгрываться.

Об этом говорит и оставшийся в стане ростовчан Дмитрий Кириченко: «Настрой у нас боевой. Понятно, что наша команда обновлена, потому что нас покинули 8-10 человек основного состава. Какое-то время все равно уйдет на то, чтобы сплотить команду. Все спортсмены — новички команды. Они пришли не одновременно: кто-то раньше, а кто-то позже. У кого-то подготовка получше, у кого-то похуже, но я уверен, что в скором времени мы приведем все к общему знаменателю»

Состав, с которым ростовчане подошли к новому сезону, еще не окончательный. Новички продолжают пополнять клуб.

За главным виновником торжества Курбаном Бердыевым в казанский «Рубин» отправились тренер Иван Данильянц, защитники Федор Кудряшов и Владимир Гранат, голкипер Сослан Джанаев. «Зенит» на правах свободных агентов забрал из «Ростова» нападающего Дмитрия Полоза, полузащитников Александра Ерохина, Кристиана Нобоа и защитника Дениса Терентьева.

«Локомотив» обменял вратаря Никиту Медведева на Илью Абаева. Эту же позицию занял экс-спартаковец Сергей Песьяков. На правах аренды пришли Виталий Устинов из «Рубина», полузащитник «Тосно» Александр Трошечкин, из молодежного состава «Челси» был арендован 20-летний эквадорский хавбек Хосимар Кинтеро. Также подписаны контракты с нападающим Владимиром Дядюном, польским защитником Мацеем Вилюшем, экс-спартаковцами Сергеем Паршивлюком и Евгением Макеевым, словенским хавбеком Жаном Майером, защитником Матия Бобеном, исландцем Сверриром Ингасоном.

А вот вопрос с Сердаром Азмуном остается открытым: его переход в «Лацио» осуществится, если «Рубин» договорится с «Ростовом». Летом 2016-го иранец подписал соглашение с «желто-синими» на два года. Казанцы не согласились с трансфером игрока в донской клуб и обратились с жалобой в FIFA. Жалобу отклонили, однако «Рубин» подал апелляцию и теперь ждет решения.

Главным тренером ФК «Ростов» стал советско-белорусский футбольный специалист Леонид Кучук: «Для меня большая честь, радость и вызов возглавить такую команду, как «Ростов». О традициях донского футбола знают во всех странах бывшего СССР, и я не исключение. Я верю, что весь будущий сезон вы будете рядом с командой. Искренне надеюсь на вашу поддержку. Только вместе с вами мы сможем добиться многого» — обратился он к болельщикам.