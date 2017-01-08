ФК ‘Ростов’ приступил к тренировкам в рамках зимнего сбора в ОАЭ

Накануне в ОАЭ футболисты «Ростова» приступили к тренировкам в рамках зимнего сбора. Спортсмены прошли медобследование, а потом приступили к подготовке.

Добавим, тренировки будут проходить в двухразовом режиме. В Эмиратах желто-синие сыграют 13 января с командой «Аль Хиляль», а 19 января — с «Хэнань Цзянье».

Отметим, что на этих сборах отсутствуют несколько игроков, а также тренер Дмитрий Кириченко. Как сообщает ИА «Чемпионат-Ростов», не приехали на тренировки Папа Гуйе, Мусса Думбия, Саид Эзатолахи и Сердар Азму.