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ФК «Ростов» проведет первую предсезонную тренировку дома

22:31 Понедельник, 10.07.2017

10 июля ФК «Ростов» проведет первую предсезонную тренировку дома. Об этом сегодня в радиоэфире «Дон-ТР» рассказал тренер нашей команды Дмитрий Кириченко. Он также отметил, что во время этого сборов в Австрии особое внимание уделяли игрокам основного состава и результатом руководство клуба осталось довольно. Однако не все игроки стопроцентно готовы к старту сезона. Так, например, полузащитник Кинтеро и игрок обороны Ингасон слишком поздно подписали контракты и не смогли проявить себя в товарищеских встречах. Первый матч чемпионата страны «Ростов» проведет уже в эту субботу в Екатеринбурге.

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