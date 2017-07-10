10 июля ФК «Ростов» проведет первую предсезонную тренировку дома. Об этом сегодня в радиоэфире «Дон-ТР» рассказал тренер нашей команды Дмитрий Кириченко. Он также отметил, что во время этого сборов в Австрии особое внимание уделяли игрокам основного состава и результатом руководство клуба осталось довольно. Однако не все игроки стопроцентно готовы к старту сезона. Так, например, полузащитник Кинтеро и игрок обороны Ингасон слишком поздно подписали контракты и не смогли проявить себя в товарищеских встречах. Первый матч чемпионата страны «Ростов» проведет уже в эту субботу в Екатеринбурге.