ФК ‘Ростов’ провел первую тренировку на сборе в Турции

Футбольный клуб «Ростов» начал второй тренировочный сбор. На этот раз «желто-синие» отправились в турецкий Белек. Там они уже провели первую тренировку и завтра выйдут на поле в первом товарищеском матче. Напомним, в списке соперников нашего клуба во время этого межсезонного сбора произошли изменения. Вместо «Аустрии» ростовчанам будет противостоять лидер польского чемпионата «Ягеллонией». После наш клуб ждут еще матчи с командами из Словакии, Болгарии и Норвегии. В Турции футболисты пробудут до 6-го февраля.