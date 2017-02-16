ФК ‘Ростов’ разгромил пражскую ‘Спарту’

16 февраля в рамках матча 1/16 Лиги Европы состоялась встреча «Ростова» и пражской «Спарты». Итог — 4:0 в пользу представителей донской столицы.

С первых секунд игры хозяева перехватили инициативу, буквально не выпуская противника с его половины поля. На 15 минуте после углового Мевля забивает первый гол. Чехи отодвинули игру от своих ворот и пытаются найти брешь в обороне желто-синих, но тщетно. Грубая игра: за первый тайм Конте получил две желтых карточки, Дочкал — одну. Вскоре еще один гол оформил Полоз, замкнув подачу Калачева. На 40 минуте мяч в ворота соперников отправил Нобоа — 3:0. Первый тайм окончен.

Во втором тайме «Ростов» продолжает атаковать. Футболистам «Спарты» иногда удается перехватить мяч, но он практически сразу же возвращается к желто-синим. На 66 минуте Азмун выходит вместо Бухарова и на 68 минуте забивает четвертый гол за игру.