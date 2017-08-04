ФК «Ростов» сыграет на выезде с махачкалинским «Анжи»
Сегодня футбольный «Ростов» сыграет на выезде с махачкалинским «Анжи». Встреча пройдет в рамках 4-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Сейчас «желто-синие» находятся на 9-й строчке турнирной таблицы, а их соперник на 11-й. Матч пройдёт на «Анжи-Арене», судить игру будет Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). Начало встречи в 20:00, сообщает пресс-служба ФК «Ростов».
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