ФК ‘Ростов’ сыграет с болгарским ‘Локомотивом’

Российский «Ростов» против болгарского «Локомотива». Донская футбольная дружина на втором подготовительном сборе сыграет с командой из Пловдива. Об этом сообщает официальный сайт болгарского клуба. Товарищеский матч запланирован на 3 февраля. «Локомотив» идет на пятом месте в своем чемпионате. Второй сбор желто-синие начнут 24 января. Он пройдет в Турции и продлится до 6 февраля. Там ростовчане также сыграют с «Аустрией» из Вены.