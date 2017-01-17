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ФК ‘Ростов’ сыграет с болгарским ‘Локомотивом’

16:33 Вторник, 17.01.2017

Российский «Ростов» против болгарского «Локомотива». Донская футбольная дружина на втором подготовительном сборе сыграет с командой из Пловдива. Об этом сообщает официальный сайт болгарского клуба. Товарищеский матч запланирован на 3 февраля. «Локомотив» идет на пятом месте в своем чемпионате. Второй сбор желто-синие начнут 24 января. Он пройдет в Турции и продлится до 6 февраля. Там ростовчане также сыграют с «Аустрией» из Вены.

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