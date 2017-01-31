Лента новостей

СПОРТ

ФК ‘Ростов’ сыграет сегодня с ‘Жилиной’

10:58 Вторник, 31.01.2017

Футболистов «Ростова» сегодня ждет второй товарищеский матч на сборах в Турции. На этот раз соперник нашей команды «Жилина» из Словакии. Первая игра в Белеке с польской «Ягеллонией» завершилась ничьей — 2:2. Голы нашей команде принесли Ярошенко и Ерохин.

Еще темы рубрики

31 января 2017
ФК ‘Ростов’ сыграет сегодня с ‘Жилиной’
31 января 2017
Группу С в Кубке ЕГФ возглавил ГК ‘Ростов-Дон’
31 января 2017
ХК ‘Ростов’ уступил ‘Славутичу’ по буллитам
30 января 2017
В Ростове начался обратный отсчет до Мундиаля

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.