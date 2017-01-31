ФК ‘Ростов’ сыграет сегодня с ‘Жилиной’

Футболистов «Ростова» сегодня ждет второй товарищеский матч на сборах в Турции. На этот раз соперник нашей команды «Жилина» из Словакии. Первая игра в Белеке с польской «Ягеллонией» завершилась ничьей — 2:2. Голы нашей команде принесли Ярошенко и Ерохин.