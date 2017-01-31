ФК ‘Ростов’ сыграет сегодня с ‘Жилиной’
Футболистов «Ростова» сегодня ждет второй товарищеский матч на сборах в Турции. На этот раз соперник нашей команды «Жилина» из Словакии. Первая игра в Белеке с польской «Ягеллонией» завершилась ничьей — 2:2. Голы нашей команде принесли Ярошенко и Ерохин.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.