ФК ‘Ростов’ сыграл вничью с ‘Локомотивом’ и ‘Шкендией’
3 февраля на сборах в Турции ФК «Ростов» сразился с македонской «Шкендией» и болгарским «Локомотивом». Обе игры завершились вничью.
Счет матча «Ростов» — «Шкендия» — 1:1 (1:0). Из представителей донской столицы гол на 23 минуте забил Скопинцев. Итог второй встречи — 2:2 (1:0). Мячи в ворота соперников отправили Препелицэ — на 29 минуте — и Полоз — на 55 минуте.
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