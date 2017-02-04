ФК ‘Ростов’ сыграл вничью с ‘Локомотивом’ и ‘Шкендией’

3 февраля на сборах в Турции ФК «Ростов» сразился с македонской «Шкендией» и болгарским «Локомотивом». Обе игры завершились вничью.

Счет матча «Ростов» — «Шкендия» — 1:1 (1:0). Из представителей донской столицы гол на 23 минуте забил Скопинцев. Итог второй встречи — 2:2 (1:0). Мячи в ворота соперников отправили Препелицэ — на 29 минуте — и Полоз — на 55 минуте.