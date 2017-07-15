ФК «Ростов» сыграл вничью с «Уралом»

15 мая в Екатеринбурге в рамках первого тура РФПЛ «Ростов» сыграл с «Уралом». Итог встречи — 1:1.

Практически весь первый тайм представители донской столицы владели инициативой. К сожалению, первым пропустили именно желто-синие — на 41 минуте с пенальти гол забил Димитров.

После перерыва игра проходила под диктовку «Ростова». На 60 минуте Калачеву удалась подача с углового и Гацкан головой пробил точно в угол, сообщили в пресс-службе ростовского клуба.