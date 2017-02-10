ФК ‘Ростов’ вновь прибыл в Турцию
Футбольный клуб «Ростов» сегодня вновь прибыл в турецкий Белек. Там до 14 числа команда будет готовиться к матчам 1\16 Лиги Европы против пражской «Спарты». Первая игры с именитым соперником состоится в донской столице на стадионе «Олимп-2″ 16 февраля. Ответная встреча пройдет в Праге 23 февраля.
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