ФК ‘Ростов’ вновь прибыл в Турцию

Футбольный клуб «Ростов» сегодня вновь прибыл в турецкий Белек. Там до 14 числа команда будет готовиться к матчам 1\16 Лиги Европы против пражской «Спарты». Первая игры с именитым соперником состоится в донской столице на стадионе «Олимп-2″ 16 февраля. Ответная встреча пройдет в Праге 23 февраля.