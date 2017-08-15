Футбольный «Ростов» начинает подготовку к южному дерби

Сегодня футболисты «Ростова» начнут подготовку к южному дерби. Об этом сообщает пресс-служба «желто-синих». Игра с «Краснодаром» состоится на стадионе «Олимп-2» в донской столице 20 августа. Это будет матч 7-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. В предыдущем поединке чемпионата страны в столице Башкирии разгромили местную «Уфу» со счетом 4:1.