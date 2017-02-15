Футболисты пражской ‘Спарты’ прибыли в донскую столицу

Сегодня пражская «Спарта» прилетела в Ростов-на-Дону. Самолет с чешскими футболистами сел в аэропорту южной столицы в два часа назад. Этим вечером главный тренер команды и игроки ответят на вопросы российских журналистов, а также проведут открытую тренировку. Напомним, матч между «Спартой» и «Ростовом» пройдет 16 февраля в 21 час на стадионе «Олимп-2″.