Футболисты пражской ‘Спарты’ прибыли в донскую столицу
Сегодня пражская «Спарта» прилетела в Ростов-на-Дону. Самолет с чешскими футболистами сел в аэропорту южной столицы в два часа назад. Этим вечером главный тренер команды и игроки ответят на вопросы российских журналистов, а также проведут открытую тренировку. Напомним, матч между «Спартой» и «Ростовом» пройдет 16 февраля в 21 час на стадионе «Олимп-2″.
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