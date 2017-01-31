Футболисты ‘Ростова’ обыграли на сборах команду ‘Жилина’

Футболисты «Ростова» одержали победу в контрольном матче над лидером чемпионата Словакии клубом «Жилина». Встреча завершилась минувшим вечером в турецком Белеке, здесь желто-синие проводят учебно-тренировочный сбор. Итог игры — 3:1.

Один гол на счету Дмитрия Полоза, дублем отметился Александр Бухаров. Следующая контрольная встреча «Ростова» состоится 3 февраля. Соперник — болгарский «Локомотив» из Пловдива.