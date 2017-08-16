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Гандболистки «Ростов-Дона» отправились в Румынию на учебно-тренировочный сбор

13:51 Среда, 16.08.2017

Утром 16 августа гандбольная команда «Ростов-Дон» отправилась на заключительный учебно-тренировочный сбор. Так с 16 по 27 августа игры пройдут в Румынии, Греции и Македонии. Как сообщили в пресс-службе ростовского клуба, в столице Румынии донские красавицы примут участие в «Гандбольном фестивале 2017!. 17 августа в рамках этого спортивного праздника пройдет матч с «Бухарестом».

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