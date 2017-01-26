Гандболистки ‘Ростов-Дона’ победили ‘АГУ-АДЫИФ’
Вчера, 25 января, гандболистки «Ростов-Дона» в очередном матче чемпионата России обыграли майкопский «АГУ-АДЫИФ». Итоговый счет встречи — 33:20. Игра походила на паркете хозяек — в ростовском Дворце спорта.
Первый гол в первую же минуту матча забила Юлия Манагарова. Но гости не отставали и тут же сравняли счет. Вся игра была очень напряженной и интересной — соперницы не давали друг другу отдыхать. Уже в эту субботу, 28 января, «Ростов-Дон» также дома сыграет с «Битигхаймом» в Кубке ЕГФ, напомнили в пресс-службе клуба.
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